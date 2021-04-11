Пєсков знову заговорив про "громадянську війну" в Україні і заявив, що Росія не кине російськомовних

На фоні загострення на Донбасі прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив, що Росія веде війну проти України і назвав конфлікт "громадянським".

Про це він заявив в програмі" Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія 1". Крім того, з вуст Пєскова пролунала ще низка антиукраїнських висловлювань.

У Москві вважають, в Україні є внутрішні проблеми, які Київ спробує вирішити силовими методами. Це, за словами прессекретаря, небезпечно для Росії і вона робить зусилля для забезпечення своєї безпеки.

"Поруч з нами країна, де ось-ось може відновитися "громадянська війна". Поруч з нами країна, в якій ми не виключаємо, що керівництво знову вважатиме за можливе вирішувати внутрішню проблему силовими методами. Чи небезпечно це для нас? Звичайно, небезпечно. Чи повинні ми вживати заходів для забезпечення своєї безпеки? Повинні. Ось ми це і робимо ", – сказав Пєсков.

Він також заявив, що Росія ніколи не була учасницею конфлікту на Донбасі, але "не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть там". Водночас прессекретар виключив можливість війни з Україною, незважаючи на жорсткі заяви, які останнім часом робить Москва.

Крім того, Пєсков заявив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель в розмові з Володимиром Путіним не вимагала від Росії згорнути військове посилення поблизу українського кордону.

"Меркель дійсно сказала, що "нас в Європі турбує концентрація російських військ в районі кордонів". Так, вона це сказала, і така стурбованість була висловлена", – зазначив Пєсков і сказав, що у відповідь на це "пішли відповідні роз'яснення голови російської держави".

Також прессекретар Путіна заявив, що РФ буде наполягати на виконанні хоча б частини Мінських домовленостей перед зустріччю лідерів "Нормандської четвірки".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, герой України, генерал-лейтенант ЗСУ і керівник АТО на Донбасі в 2017 році Михайло Забродський сказав, що стягуванням війська до кордонів Росія намагається зміцнити свої позиції в мінському форматі й визначитися щодо переговорів у нормандському.