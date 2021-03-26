Перша пресконференція Байдена, День Волі у Білорусі, старт естафети олімпійського вогню в Японії - дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 22:00, 26.03.2021

Під час першої пресконференції господар Білого дому Джо Байден заявив, що балотуватиметься у президенти 2024 року.

У Білорусі відзначили неофіційне свято День Волі, там є затримані. А в Японії стартувала естафета олімпійського вогню. Його пронесуть 10 тисяч бігунів через 47 префектур країни. Детальніше про це - у нашому міжнародному огляді.

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