Первая пресс-конференция Байдена, День Свободы в Беларуси, старт эстафеты олимпийского огня в Японии - дайджест международных событий

Obozrevatel Видео 22:00, 26.03.2021

Во время первой пресс-конференции хозяин Белого дома Джо Байден заявил, что будет баллотироваться в президенты 2024 года.

В Беларуси отметили неофициальный праздник День Свободы, там есть задержанные. А в Японии стартовала эстафета олимпийского огня. Его пронесут 10 тысяч бегунов из 47 префектур страны. Подробнее об этом и не только - в нашем международном обзоре.

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