Найсильніша за 50 років повінь: в Австралії евакуйовують тисячі людей

Obozrevatel Відео 21:00, 25.03.2021 Оновлено: 21:16, 25.03.2021

Найсильніша за 50 років повінь накрила східну частину Австралії. Затопило найбільш населений штат країни – Новий Південний Уельс.

У Сіднеї річки повиходили із берегів, спричинили зсуви ґрунту та заблокували одну з найважливіших трас держави. Із затоплених районів терміново евакуйовують людей, бо рівень води піднявся на понад два метри.

Подробиці – у сюжеті.

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