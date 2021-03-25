Сильнейшее за 50 лет наводнение: в Австралии эвакуируют тысячи людей

Obozrevatel Видео 21:00, 25.03.2021 Обновлено: 21:16, 25.03.2021

Сильнейшее за 50 лет наводнение накрыло восточную часть Австралии. Затопило самый населенный штат страны - Новый Южный Уэльс.

В Сиднее реки вышли из берегов, вызвали оползни и заблокировали одну из важнейших трасс государства. Из затопленных районов срочно эвакуируют людей, так как уровень воды поднялся более чем два метра.

Подробности - в сюжете.

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