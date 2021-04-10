На Карибах почалося потужне виверження вулкана: людей евакуювали. Фото і відео

Софія Закревська
Софія Закревська
Світ
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На Карибах почалося потужне виверження вулкана: людей евакуювали. Фото і відео

На острові Сент-Вінсент у Карибському морі в п'ятницю, 9 квітня, почав вивергатися вулкан Суфрієр. Востаннє його активність була зафіксована 40 років тому, 13 квітня 1979 року.

Про це стало відомо з повідомлення Національної служби з надзвичайних ситуацій NEMO SVG в Twitter. Потужне виверження відбулося вранці в п'ятницю, друге, більш слабке, сталося ввечері (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

На Карибах почалося потужне виверження вулкана: людей евакуювали. Фото і відео

Місцевих жителів почали евакуювати з небезпечних зон поблизу вулкана – "червоної" і "помаранчевої" – у більш безпечні райони. Процес був ускладнений поганою видимістю через велику кількості попелу.

На Карибах почалося потужне виверження вулкана: людей евакуювали. Фото і відео
На Карибах почалося потужне виверження вулкана: людей евакуювали. Фото і відео

Через значну активність вулкана попіл і запах сірки доходили до столиці острівної держави Кінгстауна.

За даними National Geographic, евакуація 20-30 тисяч місцевих жителів почалася за день до виверження. Зараз острів знаходиться на небезпечній стадії активності вулкана.

На Карибах почалося потужне виверження вулкана: людей евакуювали. Фото і відео
На Карибах почалося потужне виверження вулкана: людей евакуювали. Фото і відео

Скріншот.
Скріншот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фотографу з Ісландії Гардару Олафу вдалося зняти з дуже близької відстані неймовірні кадри виверження вулкана Фаґрадальсф'ядль.

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