Місцеві активісти напали на вуличного музиканта через пісні Моргенштерна

Obozrevatel Відео 11:34, 28.03.2021 Оновлено: 11:53, 28.03.2021

У Києві на Хрещатику напали на вуличного музиканта за виконання пісень російського артиста Моргенштерна. За повторне виконання його пісень чоловікові пригрозили відрізати палець на нозі.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Світоліна в непростому матчі обіграла росіянку на престижному турнірі в Маямі

Резніков: доля росіян у Криму – видворення

Атмосферний фронт принесе до України похолодання і дощі. Карта

Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус: алгоритм дій

Семенченка у Криму судили за подвійне вбивство, – генерал поліції