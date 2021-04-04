Гімн України в центрі Москви

Максим Іншаков Відео 20:38, 4.04.2021 Оновлено: 09:27, 5.04.2021

21-річна українка Каміла Конотоп виграла чемпіонат Європи з важкої атлетики.

Континентальна першість відбулася в столиці Росії. Наша співвітчизниця у ваговій категорії до 55 кілограмів посіла перше місце, після чого на її честь пролунав гімн України.

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