Гимн Украины в центре Москвы

Максим Иншаков Видео 20:38, 4.04.2021

21-летняя украинка Камила Конотоп выиграла чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

Континентальное первенство состоялось в столице России. Наша соотечественница в весовой категории до 55 килограмм заняла первое место, после чего в ее честь прозвучал гимн Украины.

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