Гай: Україні потрібен повзучий наступ

Тетяна Гайжевська Відео 09:05, 2.04.2021

Ветеран АТО, журналіст Мирослав Гай в ефірі телеканалу OBOZREVATEL озвучив думку щодо можливого великого наступу Росії на Україну. За його словами, наразі країна-агресор недостатньо готова до такого кроку, втім, продовжує підготовку, і вже за 1-2 роки приведе свою армію до необхідного рівня. Водночас Гай зауважив, що заплановані масштабні військові навчання "Захід-2021" становлять потенційну загрозу для України.

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