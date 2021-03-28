Фотограф з дрона показав виверження вулкана в Ісландії максимально близько

Юрій Сергієнко Відео 02:42, 28.03.2021

Фотограф з Ісландії зняв момент виверження вулкана Фаградальсф'ядль з максимально близької відстані.

Заради цього йому довелося пожертвувати своїм дроном. Детальніше – читайте тут.

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