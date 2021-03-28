Фотограф с дрона показал извержение вулкана в Исландии максимально близко

Юрий Сергиенко Видео 02:42, 28.03.2021 Обновлено: 04:03, 28.03.2021

Фотограф из Исландии снял момент извержения вулкана Фаградальсфьядль с максимально близкого расстояния.

Ради этого ему пришлось пожертвовать своим дроном. Подробнее – читайте здесь.

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