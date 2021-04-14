Біля Києва згоріли автомобілі під ЖК "Львівський"

Марина Ліснічук Відео 08:06, 14.04.2021 Оновлено: 08:42, 14.04.2021

У передмісті Києва вранці 14 квітня трапилася пожежа біля житлового комплексу "Львівський", що в Петропавлівській Борщагівці – там згоріли декілька автомобілів. Детальніше про це – за посиланням.

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