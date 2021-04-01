Бійка далекобійників під Ужгородом

Мирослав Семенюк Відео 16:22, 1.04.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

Вітренко отримав 288 млн грн за 2020 рік: декларація в.о. міністра

У Грузії влаштували "повстання" через пропагандиста Познера. Фото та відео

MONATIK вперше показав обличчя синів і кадри з весілля в новому кліпі

Більшість українців вважає, що країні потрібен порядок, а не свобода – опитування "Рейтингу"

Зеленський очолив рейтинг довіри до політиків, про Разумкова не чула майже третина українців – опитування