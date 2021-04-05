Безсмертний: Кремль взяв курс на ескалацію

Експредставник України в Тристоронній контактній групі, дипломат Роман Безсмертний в ефірі телеканалу OBOZREVATEL заявив, що ситуація на Донбасі кардинально змінилася. На його думку, мирний розвиток ситуації є малоймовірним. За оцінками дипломата, Росія може піти або на загострення бойових дій, або на зіткнення у нових локаціях.

"У найгіршому варіанті Україна стає полем бою", – наголосив Безсмертний. Він додав, що головна мета РФ – знищення України як держави – залишається актуальною.