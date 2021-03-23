AstraZeneca назвала ефективність препарату, а ЄС не готовий ділитися вакцинами від COVID-19 з біднішими країнами - коронавірусні хроніки

Компанія AstraZeneca заявила, що третя фаза випробувань її вакцини проти коронавірусу показала ефективність препарату на рівні 79% запобігання зараження хворобою і 100% захист від важкої форми та госпіталізації.

Нагадаємо, ряд європейських країн раніше заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів. Однак, потім кілька країн все ж оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом. Про те, яка нині ситуація з коронавірусом у світі - дивіться далі в матеріалі наших журналістів.