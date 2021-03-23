AstraZeneca назвала эффективность препарата, а ЕС не готов делиться вакцинами от COVID-19 с бедными странами – коронавирусные хроники

Компания AstraZeneca заявила, что третья фаза испытаний ее вакцины против коронавируса показала эффективность препарата на уровне 79% предотвращения заражения болезнью и 100% защиту от тяжелой формы и госпитализации.

Напомним, ряд европейских стран ранее заявили, что прекратили использование вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов. Однако затем несколько стран все же объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом. О том, какова сейчас ситуация с коронавирусом в мире, – смотрите дальше в материале наших журналистов.