Що потрібно знати перед поїздкою в Єгипет: 7 головних порад туристам

Однією з небагатьох відкритих країн для українців під час пандемії коронавірусу залишається Єгипет. Комфортні пляжі, гарні коралові рифи й великий вибір готелів на будь-який гаманець особливо ваблять туристів.

Вважається, що міжсезоння – найкомфортніший час для відпочинку на Червоному морі. Якщо ви плануєте вирушити до Єгипту, важливо знати кілька нюансів. OBOZREVATEL зібрав добірку порад, які допоможуть уникнути непорозумінь і неприємних ситуацій під час подорожі.

1. Правильно вибирайте час відпочинку

Якщо ви збираєтеся відвідати Єгипет влітку, врахуйте, що на більшості курортів країни сильна спека. Високі температури особливо можуть нашкодити туристам із проблемами серця або тиском. Тому краще вибирати весняні місяці для літнього відпочинку або пізню осінь.

Українцям до Єгипту варто їздити навесні або восени, щоб не страждати від нестерпної спеки Pixabay

2. Не варто брати багато речей

Через жаркий клімат теплі речі вам навряд чи знадобляться, як і шикарні сукні на вихід. Прибережні готелі із системою "все включено" – це передусім ледачий відпочинок. На вечір можете захопити легку кофту або спортивний костюм, а ось светри й куртки точно будуть зайвим вантажем.

3. Не потрібно перейматися через незнання англійської мови

Більшість співробітників готелю розмовляє російською, а останнім часом деякі готелі почали обслуговувати відпочивальників і українською мовою. Торговці на популярних курортах за межами готелю теж, найімовірніше, будуть звертатися до вас російською.

4. Приготуйтеся багато торгуватися

На місцевих ринках і навіть окремих крамницях сувенірів потрібно буде поборотися за прийнятну ціну. Якщо хочете придбати магнітик для близьких за один-два долари, доведеться мало не вступити з торговцем у словесну сутичку. Місцеві продавці спеціально завищують ціни в кілька разів, тому охоче йдуть на торги.

Побачити коралові рифи – це те, заради чого з'їжджаються до Червоного моря мільйони туристів Pixabay

5. Поважайте традиції мусульман

Тут є кілька нюансів. По-перше, якщо ви плануєте виходити за межі території готелю, то варто одягти на себе максимально закритий скромний одяг. Мінішорти й топи для місцевих жителів просто неприпустимі. Якщо ви вийшли в такому вбранні на вулицю, то готуйтеся до того, що вам сигналитимуть всі проїжджі машини та свистітимуть навздогін місцеві торговці. А по-друге, строго заборонено фотографувати арабських жінок, деякі історичні пам'ятки, військових і військові об'єкти Єгипту.

6. Будьте обережні на дорогах

Особливо, якщо плануєте орендувати автомобіль. Єгиптяни хаотично поводяться на дорозі, не дотримуються правил дорожнього руху і в будь-якій ситуації зможуть зробити винуватим саме вас. Тому краще скористатися послугами таксі або громадським транспортом. Наприклад, у Шарм-ель-Шейху з п'ятизіркових готелів бюджетного сегмента часто курсують вечірні автобуси в Сохо.

Єгиптяни хаотично поводяться на дорогах Pixabay

7. Не варто чіпати, ламати й забирати із собою корали

За це вас можуть не тільки насварити, але і змусити заплатити штраф. Так, під час дайвінгу забороняється чіпати щось руками, оскільки в Червоному морі водиться отруйна риба, а коралами можна сильно порізатися.

Взагалі на корали дозволяється тільки дивитися і робити фото, якщо ваша камера працює під водою. Але категорично не можна їх відривати. За це доведеться заплатити не менш ніж 100 доларів. А ось якщо у вашій сумці знайдуть хоч шматочок корала в аеропорту Єгипту, то сума штрафу буде вже в рази більша. Крім того, вас можуть посадити у в'язницю.

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