Что нужно знать перед поездкой в Египет: 7 главных советов туристам

Одной из немногих открытых стран для украинцев во время пандемии коронавируса остается Египет. Комфортные пляжи, красивейшие коралловые рифы и большой выбор отелей на любой кошелек особо манят туристов.

Считается, что межсезонье – самое комфортное время для отдыха на Красном море. Если вы планируете отправиться в Египет, важно знать несколько нюансов. OBOZREVATEL собрал подборку советов, которые помогут избежать недопонимания и неприятных ситуаций в путешествии.

1. Правильно выбирайте время отдыха

Если вы собираетесь посетить Египет летом, учтите, что на большинстве курортов страны стоит сильная жара. Высокие температуры особенно могут навредить туристам с проблемами сердца или давлением. Поэтому лучше выбирать весенние месяцы для летнего отдыха или позднюю осень.

Украинцам в Египет стоить ездить весной или осенью, чтобы не страдать от невыносимой жары Pixabay

2. Не стоит брать много вещей

Из-за жаркого климата, теплые вещи вам вряд ли понадобятся, как и шикарные платья на выход. Прибрежные отели с системой "все включено" – это, прежде всего, ленивый отдых. На вечер можете захватить легкую кофту или спортивный костюм, а вот свитера и куртки точно будут лишним грузом.

3. Не нужно переживать из-за незнания английского языка

Большинство сотрудников отеля говорит на русском, а последнее время некоторые отели начали обслуживать отдыхающих и на украинском языке. Торговцы на популярных курортах за пределами отеля тоже, скорей всего, будут обращаться к вам на русском.

4. Приготовьтесь много торговаться

На местных рынках и даже отдельных лавках сувениров придется побороться за приемлемую цену. Если хотите приобрести магнитик для близких за один-два доллара, придется чуть ли не вступить с торговцем в словесную схватку. Местные продавцы специально завышают цены в несколько раз, поэтому охотно идут на торги.

Увидеть коралловые рифы – это то, ради чего съезжаются к Красному морю миллионы туристов Pixabay

5. Уважайте традиции мусульман

Тут есть несколько нюансов. Во-первых, если вы планируете выходить за пределы территории отеля, то стоит одеться в максимально закрытую скромную одежду. Мини-шорты и топы для местных жителей просто недопустимы. Если вы вышли в таком наряде на улицу, то готовьтесь к тому, что вам будут сигналить все проезжающие машины и свистеть вдогонку местные торговцы. А во-вторых, строго запрещено фотографировать арабских женщин, некоторые исторические памятки, военных и военные объекты Египта.

6. Будьте осторожны на дорогах

Особенно, если планируете арендовать автомобиль. Египтяне хаотично ведут себя на дороге, не придерживаются правил дорожного движения и в любой приключившейся ситуации смогут сделать виноватым именно вас. Так что лучше воспользоваться услугами такси либо общественным транспортом. К примеру, в Шарм-аль-Шейхе из пятизвездочных отелей бюджетного сегмента часто курсируют вечерние автобусы в Сохо.

Египтяне хаотично ведут себя на дорогах Pixabay

7. Не стоит трогать, ломать и забирать с собой кораллы

За это вас могут не только отругать, но и заставить заплатить штраф. Так, во время дайвинга запрещается трогать что-то руками, поскольку в Красном море водится ядовитая рыба, а кораллами можно сильно порезаться.

Вообще на кораллы разрешается только смотреть и делать фото, если ваша камера работает под водой. Но категорически нельзя их отрывать. За это придется заплатить не менее 100 долларов. А вот если в вашей сумке найдут хоть кусочек коралла в аэропорту Египта, то сумма штрафа будет уже в разы больше. Кроме того, вас могут посадить в тюрьму.

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