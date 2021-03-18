Погода в Египте в апреле 2021 года: прогноз на месяц

Средняя температура воздуха на популярном курорте Шарм-эль-Шейх в апреле составит около 29 градусов тепла. А в Хурхаде будет 26 градусов.

По данным прогноза погоды сервиса AccuWeather, в первой половине месяца ожидается 26-29 градуса днем, ночью – 20. А с 15 апреля – уже 29-35. Средняя температура воды в море в течение месяца – 23 градуса.

Отметим, что Шарм-эль-Шейх находится под укрытием Синайских гор, поэтому на этом курорте не очень ветрено.

Что касается другого популярного курорта страны – Хургады – температура воздуха в апреле здесь составляет в среднем 26 градуса, ночью – 21, а воды – 23 градуса.

Напомним, ранее на популярном курорте Египта в городе Луксор вернули популярное развлечение – массовые полеты на воздушных шарах над музеем с историческими артефактами. В небо поднялись 875 туристов, чтобы осмотреть памятники и храмы на обоих берегах Нила.

Египет планирует в марте возобновить прямые авиаперелеты из России в два популярных курортных города – Хургаду и Шарм-эш-Шейх. В частности, российская авиакомпания Nordwind Airlines уже подала запрос о начале полетов с 28 марта.

Вокруг популярного туристического курорта Шарм-эль-Шейх в Египте закончили строительство бетонной стены, которая должна защитить туристов от внешних угроз.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько известных туроператоров планируют увеличить количество чартерных рейсов в Египет более чем в два раза. Это произойдет в конце марта и серьезно повлияет на цены.