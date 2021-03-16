7 частых ошибок туристов, которые точно испортят отдых

Перед путешествием мы всегда надеемся, что поездка будет идеальной. Ведь все продумано, билеты куплены, отель забронирован, вещи для отдыха сложены в сумки.

Но даже самые опытные туристы допускают ошибки, которые могут оставить плохой осадок и от самого долгожданного путешествия за границу. Как уберечь себя от лишних нервов и незапланированных трат – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Пытаться забронировать "пакетные" отели самостоятельно

Некоторые считают, что дешевле самим забронировать отель на booking, чем его же через туроператора. Важно знать, что это не работает с отелями и гостиницами с системой "все включено". Такие места отдыха, зачастую в Турции и Египте, намного дешевле заказывать именно в туристических агентствах, поскольку их работники выкупают номера в пакетных отелях оптом. Сэкономить можно только дождавшись распродаж.

2. Экономить на авиабилетах

Дешевые авиабилеты на распродажах – это игра в лотерею, поскольку недорогие билеты обычно бывают у лоукостеров – авиакомпаний, которые экономят буквально на всем. Часто их базами становятся старые аэропорты, которые, чтобы хоть как-то выжить, устанавливают минимальные аэропортовые сборы. К примеру, аэропорт Жуляны в Киеве, откуда летает Wizz Air. Также на таких рейсах нет питания, а доплачивать придется не только за выбор места и свой багаж, но и за регистрацию в аэропорте (бесплатно только онлайн).

3. Заранее не думать о трансфере с аэропорта

Зачастую бывает гораздо дешевле подготовиться и купить проезд на трансфере онлайн заранее. В аэропорту по прибытии может не быть такой возможности: разрядится телефон, не будет сети и тому подобное. Также стоит знать, что не во всех аэропортах есть общественный транспорт, а такси до города, например, в Европе, выйдет не меньше 30 евро. Кроме того, лучше не менять деньги на местную валюту прямо в аэропорту из-за невыгодного курса.

4. Недооценивать траты на еду

Всегда стоит брать в путешествие денег с запасом, поскольку затраты точно будут больше, чем запланировано. Так, влетит в копеечку и кофе с булочкой в аэропорту, несколько бокалов пива и местные фрукты. Кроме того, если вы выбрали отель с включенным завтраком, то не стоит вычеркивать эту статью расходов. Недорогие отели предлагают на завтрак самую дешевую выпечку из супермаркета и пакетированный сок. Этим сильно не наешься и придется тратиться на кафе или еду в магазине.

5. Не заботиться заранее об удобном расположении отеля

Частой ошибкой туристов является выбирать отель по отличной цене и с хорошими условиями, но далеко от города или моря. Это выливается в ежедневную часовую тряску в общественном транспорте. В итоге вы привезете с отпуска только истрепанные нервы и воспоминания не о достопримечательностях, а о контингенте в пригородном автобусе.

6. Не предупредить банк о поездке за границу

Если вы собираетесь расплачиваться в поездке картой, то стоит обратить на этот пункт внимание. Поскольку, когда внезапно начинают списываться средства где-нибудь в Доминикане, система посчитает, что вас взломали и заблокирует карту. Не поленитесь потратить несколько минут на звонок в банк, проще всего это сделать в мобильном приложении.

7. Переоценивать предложенные экскурсии

Не стоит слепо верить фотографиям в интернете. Во-первых, их делают с идеального ракурса и в то время, когда там нет туристов, а во-вторых, специально обрабатывают в Photoshop. Так, экскурсия к самой известной достопримечательности Турции – Памуккале – обойдется не менее сотни долларов с человека, а сделать фото на фоне белоснежных террас может не получиться. В разгар сезона они темнеют из-за сотен туристов, которые попросту затаптывают всю красоту.

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