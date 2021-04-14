Чорнобильська катастрофа та інші аварії, які жахнули світ, у фото та відео

Кожен новий винахід людства приносить не тільки благо, але і зло. І що далі рухається прогрес, то більше шансів зрівняти найбільші та найбагатші міста з землею.

А технології, створені людиною, за своєю руйнівною силою вже можуть конкурувати з найпотужнішими цунамі й землетрусами. OBOZREVATEL зібрав 5 найбільших техногенних катастроф та аварій, які залишили свій слід в історії і призвели до загибелі тисяч людей.

1. Аварія на Чорнобильській АЕС в Україні

На момент аварії Чорнобильська АЕС була найпотужнішою в СРСР. Катастрофа сталася вночі 26 квітня 1986 року, коли вибухнув четвертий реактор. Вибух був такої сили, що зірвав 2000-тонну кришку з корпусу реактора і пробив дах самої будівлі. Так у небо потрапила величезна кількість радіоактивних речовин. Людей почали евакуювати не відразу, а пожежників відправляли в самий епіцентр радіації, навіть не підозрюючи, наскільки небезпечно там перебувати.

Зараз Чорнобиль – це зона відчуження, популярний напрям для екстремального туризму та радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Жити там заборонено законом. Незважаючи на це, в зоні досі перебуває близько 150 осіб, здебільшого, жінок похилого віку, які не захотіли залишати будинок і вирішили залишитися працювати на землі, яка дісталася їм у спадок.

2. Аварія на атомній електростанції "Фукусіма-1" у Японії

11 березня виповнилося 10 років після сильного землетрусу магнітудою 9,1 (за максимальних 9,5 за шкалою Ріхтера) і цунамі на АЕС Фукусіма-1, через яке вийшла з ладу система охолодження ядерних реакторів. Ця аварія стала найбільшою після Чорнобиля атомною катастрофою в історії. Японія досі продовжує усувати наслідки. Через величезне цунамі загинуло 16 тис. японців, було поранено понад 6 тис., ще 2,5 тис. зникли безвісти. А через викид радіоактивних речовин та забруднення 150 тис. жителів районів, прилеглих до АЕС Фукусіма-1, були змушені кинути свої будинки й автомобілі. Величезні маси забрудненої води потрапили в Тихий океан.

3. Бхопальська катастрофа

Ця аварія відома як найбільша за кількістю жертв техногенна катастрофа в сучасній історії. Вона сталася в центрі міста Бхопал, що в центральній частині Індії, на заводі пестицидів у ніч на 3 грудня 1984 року. У повітря потрапили 42 тонни сильнотоксичного метілізоціанату. Отруйна речовина поширилася на прилеглі нетрі та залізничний вокзал. За офіційними даними, в перший день аварії загинуло близько 3 тисяч осіб, із часом число жертв зросло до близько 25 тисяч за різними джерелами. І це тільки смертельні випадки, оскільки впливу отруйної хмари зазнало більш як пів мільйона людей, що проживали в околицях заводу. У місцевих жителів досі народжуються діти з фізичними відхиленнями.

4. Великий смог у Лондоні

Британське місто славиться своїми туманами, однак цей смог увійшов в історію як найсильніше забруднення повітря в Лондоні. Протягом декількох годин туман змішався зі шкідливими викидами в повітрі, утворивши смог жовтуватого відтінку. Ба більше, він настільки загус, що в деяких частинах Лондона пішоходи не розрізняли власних ніг при ходьбі. Згодом він паралізував наземний і водний транспорт, призвів до скасування авіарейсів і спортивних заходів та навіть збільшення кількості крадіжок. Колапс тривав з 5 по 9 грудня 1952 року, після чого погода змінилася, а туман розійшовся.

Це явище сталося через надмірне використання вугілля та продуктів горіння. Вони і спровокували появу смогу поряд із автомобільними викидами. Великий смог призвів до значної кількості жертв. Так, кількість смертей від бронхопневмонії і гострого гнійного бронхіту збільшилася в 7 разів. Загалом смог призвів до загибелі 12 тисяч осіб.

5. Аварія на нафтовій платформі Deepwater Horizon

Однією з найжахливіших аварій на воді вважається затоплення нафтової платформи Deepwater Horizon, що розташовувалася в Мексиканській затоці. 20 квітня 2010 року там стався вибух і пожежа, внаслідок чого загинуло 11 людей, а сама платформа затонула. Але це був тільки початок. Нафтова свердловина в морі залишилася відкритою, і в води затоки потекло отруйне для всього чорне золото. Потік не вдавалося зупинити протягом 87 днів. Зі свердловини витекло 3 190 000 барелів нафти, а пляма цієї речовини розповзлася на 13 тисяч кв. км. Сотні тисяч морських мешканців і птахів загинули, смертність дельфінів збільшилася в 4 рази.

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