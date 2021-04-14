Чернобыльская катастрофа и другие аварии, ужаснувшие мир, в фото и видео

Каждое новое изобретение человечества приносит не только благо, но и зло. И чем дальше движется прогресс, тем больше шансов сравнять самые большие и богатые города с землей.

А технологии, созданные человеком, по своей разрушительной силе уже могут конкурировать с самыми мощными цунами и землетрясениями. OBOZREVATEL собрал 5 крупнейших техногенных катастроф и аварий, которые оставили свой след в истории и привели к гибели тысяч людей.

1. Авария на Чернобыльской АЭС в Украине

На момент аварии Чернобыльская АЭС была самой мощной в СССР. Катастрофа произошла ночью 26 апреля 1986 года, когда взорвался четвертый реактор. Взрыв был такой силы, что сорвал 2000-тонную крышку с корпуса реактора и пробил крышу самого здания. Так в небо попало огромное количество радиоактивных веществ. Людей начали эвакуировать не сразу, а пожарных отправляли в самый эпицентр радиации, даже не подозревая, насколько опасно там находится.

Сейчас Чернобыль – это зона отчуждения, популярное направление для экстремального туризма и радиационно-экологический биосферный заповедник. Жить там запрещено законом. Несмотря на это, в зоне до сих пор находятся около 150 человек, в большинстве – женщин пожилого возраста, которые не захотели покидать дом и решили остаться работать на доставшейся им в наследство земле.

2. Авария на атомной электростанции "Фукусима-1" в Японии

11 марта исполнилось 10 лет после сильного землетрясения магнитудой 9,1 (при максимальных 9,5 по шкале Рихтера) и цунами на АЭС Фукусима-1, из-за которого вышла из строя система охлаждения ядерных реакторов. Эта авария стала крупнейшей после Чернобыля атомной катастрофой в истории. Япония до сих пор продолжает устранять последствия. Из-за огромного цунами погибло 16 тыс. японцев, были ранены более 6 тыс., еще 2,5 тыс. пропали без вести. А из-за выброса радиоактивных веществ и загрязнения 150 тыс. жителей районов, прилегающих к АЭС Фукусима-1, были вынуждены бросить свои дома и автомобили. Огромные массы загрязненной воды попали в Тихий океан.

3. Бхопальская катастрофа

Эта авария известна как самая большая по количеству жертв техногенная катастрофа в современной истории. Она произошла в центре города Бхопал, что в центральной части Индии, на заводе пестицидов в ночь на 3 декабря 1984 года. В воздух попали 42 тонны сильнотоксичного метилизоцианата. Ядовитое вещество распространилось на близлежащие трущобы и железнодорожный вокзал. По официальным данным, в первый день аварии погибло около 3 тысяч человек, со временем число жертв возросло до около 25 тысяч по разным источникам. И это только смертельные случаи, поскольку влиянию ядовитого облака подверглось больше полумиллиона человек, проживавших в окрестностях завода. У местных жителей до сих пор рождаются дети с физическими отклонениями.

4. Великий смог в Лондоне

Британский город славится своими туманами, однако этот смог вошел в историю как сильнейшее загрязнение воздуха в Лондоне. В течение нескольких часов туман смешался с вредными выбросами в воздухе, образовав смог желтоватого оттенка. Более того, он настолько загустел, что в некоторых частях Лондона пешеходы не различали собственных ног при ходьбе. Впоследствии он парализовал наземный и водный транспорт, привел к отмене авиарейсов и спортивных мероприятий и даже увеличению количества краж. Коллапс продолжался с 5 по 9 декабря 1952 года, после чего погода сменилась, а туман разошелся.

Это явление случилось из-за чрезмерного использования угля и продуктов горения. Они и спровоцировали появление смога наряду с автомобильными выбросами. Великий смог привел к большому количеству жертв. Так, количество смертей от бронхопневмонии и острого гнойного бронхита увеличиось в 7 раз. В целом смог привел к гибели 12 тысяч человек.

5. Авария на нефтяной платформе Deepwater Horizon

Одной из самых жутких аварий на воде считается затопление нефтяной платформы Deepwater Horizon, располагавшейся в Мексиканском заливе. 20 апреля 2010 года там произошел взрыв и пожар, в результате чего погибли 11 человек, а сама платформа затонула. Но это было только начало. Нефтяная скважина в море осталась открытой, и в воды заливы потекло отравляющее все и вся черное золото. Поток не удавалось остановить на протяжении 87 дней. Из скважины вытекло 3 190 000 баррелей нефти, а пятно этого вещества расползлось на 13 тысяч кв. км. Сотни тысяч морских обитателей и птиц погибли, смертность дельфинов увеличилась в 4 раза.

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