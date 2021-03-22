Осадча показала, як Грузія оживає після локдауну. Фото

Українська телеведуча Катерина Осадча прогулялася спорожнілими вулицями Тбілісі (Грузія) і зізналася, що країна все ще оговтується після локдауну.

Відповідними фото з поїздки Осадча поділилася на особистій сторінці в Instagram. Зірка також розповіла, що Грузія поступово скасовує суворі обмеження: відкриваються ресторани, магазини. Однак в країні все ще діє комендантська година (щоб дивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Грузія оговтується після локдауну, відкриваються ресторани, магазини, але багато ще закрито і що найсумніше, багато закладів закрито назавжди, в центрі багато порожніх приміщень. Незвично бачити порожні вулиці й найбільш незвичне – поспішати в готель до 21:00. Вперше в житті потрапляю в місто, де діє комендантська година. З 21:00 до 5:00 в Тбілісі заборонено виходити на вулицю", – написала Осадча.

Наступною зупинкою телеведучої після Тбілісі став край Кахетія. Там вона також прогулялася безлюдними вулицями, і сфотографувалася на тлі кількох пам'яток. Крім того, Осадча показала селф-знімок з якогось закладу.

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