Осадча показала, як Грузія оживає після локдауну. Фото

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Журнал
3,8 т.
Осадча показала Грузію після локдауну

Українська телеведуча Катерина Осадча прогулялася спорожнілими вулицями Тбілісі (Грузія) і зізналася, що країна все ще оговтується після локдауну.

Відповідними фото з поїздки Осадча поділилася на особистій сторінці в Instagram. Зірка також розповіла, що Грузія поступово скасовує суворі обмеження: відкриваються ресторани, магазини. Однак в країні все ще діє комендантська година (щоб дивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Грузія оговтується після локдауну, відкриваються ресторани, магазини, але багато ще закрито і що найсумніше, багато закладів закрито назавжди, в центрі багато порожніх приміщень. Незвично бачити порожні вулиці й найбільш незвичне – поспішати в готель до 21:00. Вперше в житті потрапляю в місто, де діє комендантська година. З 21:00 до 5:00 в Тбілісі заборонено виходити на вулицю", – написала Осадча.

Осадча показала Грузію після локдауну
Осадча показала столицю Грузії Тбілісі
Осадча показала пам'ятки Тбілісі
Осадча показала Тбілісі
Осадча провела екскурсію по Тбілісі
Осадча показала Тбілісі
Осадча розповіла про комендантську годину в Тбілісі
Осадча показала кафе в Тбілісі

Наступною зупинкою телеведучої після Тбілісі став край Кахетія. Там вона також прогулялася безлюдними вулицями, і сфотографувалася на тлі кількох пам'яток. Крім того, Осадча показала селф-знімок з якогось закладу.

Осадча показала історичний край на сході Грузії – Кахетію
Осадча показала Кахетію
Осадча показала кафе в Кахетії
Осадча в кафе в Кахетії (Грузія)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ГрузіятуризмзіркишоуКатя Осадча