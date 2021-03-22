Осадчая показала, как Грузия оживает после локдауна. Фото

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая прогулялась по опустевшим улицам Тбилиси (Грузия) и призналась, что страна все еще оправляется после локдауна.

Соответствующими фото с поездки Осадчая поделилась на личной странице в Instagram. Звезда также рассказала, что Грузия постепенно отменяет строгие ограничения: открываются рестораны, магазины. Однако в стране все еще действует комендантский час (чтобы смотреть, проскролльте до конца страницы).

"Грузия приходит в себя после локдауна, открываются рестораны, магазины, но много еще закрыто и что самое печальное, многие заведения закрыты навсегда, в центре много пустых помещений. Непривычно видеть пустые улицы и самое необычное – спешить в отель к 21:00. Впервые в жизни попадаю в город, где действует комендантский час. С 21:00 до 5:00 в Тбилиси запрещено выходить на улицу", – написала Осадчая.

Следующей остановкой телеведущей после Тбилиси стал край Кахетия. Там она также прогулялась по безлюдным улицам, и сфотографировалась на фоне нескольких достопримечательностей. Кроме того, Осадчая показала селфи-снимок из какого-то заведения.

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