Астафьева устроила экскурсию по солнечному Стамбулу. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Астафьева показала достопримечательности солнечного Стамбула

Украинская модель, певица, актриса и телеведущая, бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева провела онлайн-экскурсию по солнечному Стамбулу, записав несколько stories.

Так, на своей странице в Instagram она поделилась с подписчиками невероятными видами, а также показала местные достопримечательности Турции. Сначала знаменитость запечатлила медленное движение машин на дороге, а затем продемонстрировала спокойную и расслабляющую атмосферу в местном кафе (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Здесь находится люстра из хрусталя весом 150 кг, подаренная Ататюрку королевой Викторией", – подписала Астафьева одну из своих stories, когда снова ехала в машине.

Отметим, что звезда активно ведет блог в социальных сетях, где делится самыми интересными событиями из жизни, а также часто радует поклонников кадрами в откровенных нарядах. Например, недавно актриса позировала в нижнем белье с леопардовым принтом. Она дополнила свой дерзкий образ золотистыми перчатками и массивным колье на шее.

Даша Астафьева показала Стамбул.
Даша Астафьева провела экскурсию
Даша Астафьева показала достопримечательности Стамбула
Даша Астафьева показала достопримечательности Турции

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Даша Астафьева поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в леопардовом белье. Она позировала на камеру перед зеркалом.

  • Астафьева снялась в новой фотосессии и показала эффектные образы. Фотограф Сергей Сараханов на своей странице в Instagram опубликовал серию снимков, на которых артистка примерила три разных наряда.

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