15 фактів про Дубай, які потрібно знати перед подорожжю
Дубай – одне з найцікавіших міст світу, але в ньому є і темні сторони, через які людей можуть заарештувати або виписати штраф. Наприклад, у громадських місцях курорту заборонено цілуватися і навіть триматися за руку.
Крім того, в Дубаї вільно висловлювати свої думки можна лише доти, поки вони узгоджуються з лінією уряду. Про інші маловідомі факти пише BigPicture.
- Робітники працюють по 14 годин на день на дикій спеці
Дубай розвивається і будується неймовірними, стрімкими темпами. Однак для будівництва потрібна робоча сила і ці люди працюють у вкрай важких умовах, годин по 14 на день, та ще на дикій спеці (влітку температура може доходити до 48 градусів). Туристам в Дубаї в таку спеку радять не перебувати на сонці довше п'яти хвилин, але про робочих ніхто так не піклується.
- Тюремний термін за поцілунок на публіці
У мусульман все строго – цілуватися і триматися за руку в місцях, де багато людей, не можна. Туристи, що порушують ці правила, змушені платити величезні штрафи і навіть можуть потрапити до в'язниці.
- Секс-рабство
До всього, що пов'язано з сексом, наркотиками і алкоголем, тамтешній закон надзвичайно суворий. У дівчини можуть бути проблеми навіть через те, що вона пройшла по вулиці з відкритими руками. Однак з настанням ночі все змінюється. Найстарша в світі професія в Дубаї процвітає: там більше 30 тисяч повій, які пропонують свої послуги за 500 доларів на годину.
- Трата даремно величезних запасів води
Дубай розташований в пустелі, а значить, про проблеми, пов'язані з питною водою, там знають не з чуток. Але тут примудряються не економити воду і витрачати її даремно. Наприклад, її у величезній кількості витрачають для поливу газонів на гольф-майданчиках.
- Нафта в Дубаї
Не так уже й важко побудувати рай посеред пустелі, якщо у вас купа чорного золота. І це, загалом, єдине, на чому тримається ОАЕ. Але така ситуація не може тривати вічно. Років через 20 нафти почне не вистачати або ціна її злетить так високо, що люди перейдуть на інші джерела енергії.
- Дикий расизм
Расизм – рушійна сила в Дубаї. У цьому місті в ходу дикі правила і про людину судять по тому, наскільки хороший її паспорт. Наприклад, за одну і ту ж роботу американцям і європейцям платять у два-три рази більше, ніж вихідцям з країн третього світу. Тобто люди отримують зарплату не на підставі знань і умінь, а на підставі національності.
- Трудове рабство
Зовні Дубай гарний, але варто копнути глибше – і потрапите в пекло, де процвітає трудове рабство. Звичайно, формально все по закону, але на практиці люди з таких країн, як Індія, Пакистан, Китай, приїжджають сюди на заробітки і потрапляють в повну залежність від роботодавця. У них забирають паспорти, платять копійки і змушують працювати довше, ніж передбачалося.
- Ніякої турботи про навколишнє середовище
Нескінченні масштабні будівництва призводять до величезної кількості стічних вод і хімічних відходів, але вкладатися в охорону навколишнього середовища та очисні системи хочуть далеко не всі, вважаючи за краще просто все це кудись звалювати і зливати – наприклад, прямо в море. Держава відгороджується стіною мовчання на цю тему.
- Швидкі машини
Водити в Дубаї небезпечно для життя: більшість водіїв не відрізняються хорошими манерами і дотриманням правил дорожнього руху.
- У Дубаї все штучне
Більшість, кому довелося пожити і попрацювати в Дубаї, говорять про те, що там все несправжнє – від штучних дерев до фальшивих посмішок на обличчях. Багатії побудували Дубай як штучне місце, в якому люди з усього світу можуть почуватися королями.
- Закон суворий до тих, у кого немає грошей
Більшість приїжджали в Дубай з надією на краще життя, але закони тут настільки суворі, що варто пропустити оплату якогось боргу або штрафу – і можна опинитися у в'язниці. Це ж стосується і співробітників транснаціональних корпорацій. Якщо компанія відчуває якісь проблеми з бізнесом, то проблеми виникають і у її співробітників – у них відбирають житло, а самих їх садять за ґрати.
- Сонапур – робоче гетто в Дубаї
Сонапур – невеликий район Дубая, який можна назвати будинком всіх будинків-робітників. З роками це місце перетворилося на своєрідне робоче гетто, куди стікаються все нові і нові партії напіврабів з країн третього світу. За деякими оцінками, в Сонапур в нестерпних умовах живуть понад 150 тисяч робітників. У крихітній кімнатці селяться по вісім і більше осіб. З дотриманням гігієни тут теж все сумно.
- Дикі тварини в Дубаї не такі вже й дикі
Що реально може бути небезпечно в Дубаї, так це мода, що набирає популярність, на диких тварин як домашніх вихованців. Шейхів не радують більше собаки і кішки.
- Свобода слова в Дубаї – це міф
Дубай – це одне з тих місць, де вільно висловлювати свої думки можна лише доти, поки вони узгоджуються з лінією уряду. В іншому випадку секретна поліція починає свою роботу, пропонуючи на вибір два варіанти – замовкнути або втратити все, що у нього є. Іноді є третій варіант – сісти в тюрму, якщо попередні два вас не влаштували. Однак зазвичай всі обирають перший варіант.
- Цим місцем правлять диктатори
ОАЕ – це, теоретично, федеральна монархія на чолі з президентом Халіфою ібн Зайд аль-Нагаяном. Але фактично там диктатура і за всіма важливими рішеннями стоїть емір Дубая, віце-президент і прем'єр-міністр Мохаммед ібн Рашид аль-Мактум. Звичайно, він же контролює всі грошові потоки і курирує сучасну работоргівлю.
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