Вчені знайшли 'залізну' галактику без кисню

Вчені виявили галактику, в якій практично немає кисню, але вона сповнена заліза. На думку дослідників, вона виникла відразу після народження Всесвіту.

Галактика отримала назву HSC J1631 +4426. Вона розташована за 430 мільйонів світлових років від Землі, в сузір'ї Геркулеса. Її вдалося сфотографувати за допомогою телескопа Subaru на Гаваях, США, передає сайт Університету Корнелла.

Астрофізики додали, що знайдена галактика вважається карликовою і в ній набагато менше зірок, які виробляють кисень, ніж у Чумацькому шляху. За даними вчених, там один атом кисню припадає на кожні 126 тисяч атомів водню. Це всього від 1,2-1,6% від рівня кисню Сонця.

Водночас у HSC J1631 міститься велика концентрація заліза. Вчені вважають, що таке можливо через те, що зірки великої маси в щільних зоряних скупченнях злилися разом, внаслідок чого вийшли зіркові голіафи більш ніж у 300 разів масивніші від нашого Сонця. Потім ці суперзірки вибухнули та збагатили простір навколо залізом і киснем. Це й призвело до того, що кисню в галактиках мало, а його співвідношення із залізом – цілком нормальне.

Як повідомляв OBOZREVATEL, NASA опублікувало фото галактики NGC 2336, яка розташована за 100 млн світлових років від Землі.