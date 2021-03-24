Вчені розкрили нові дані про будову Марса

Вчені дослідили інформацію сейсмографа SEIS автоматичної станції InSight і визначили, що ядро Марса виявилося більшим і менш щільним, ніж раніше вважалося.

Як пише Nature, тепер планетологи переглянуть поточні дані про будову Червоної планети.

Дослідники визначили, що ядро планети досі залишається рідким і складається в основному із заліза і нікелю, а також більш легких елементів, таких як сірка, кремній, вуглець, водень і кисень. Однак точний склад ученим невідомий. Також поки незрозуміло, чи є у Марса нижній шар мантії.

За попередніми даними, радіус ядра Марса становить від 1810 до 1860 кілометрів, що приблизно в два рази менше, ніж у Землі.

Також щільність ядра ймовірно становить 6 грамів на кубічний сантиметр, що свідчить про те, що всередині нього багато легких елементів, таких як сірка і кисень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені розповіли, куди на Марсі зникла вода.