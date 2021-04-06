Блогерка зняла небесне явище, яке не змогла пояснити. Відео

TikTok-блогерка Крістіна Санта зняла в небі дивне явище, яке не змогла пояснити.

Відео із феноменом вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі. Підписники пропонували різні версії того, що трапилося: від вторгнення прибульців до сходження ангелів із небес.

Однак, як зазначив, один із користувачів мережі, дівчина стала свідком світлового (або сонячного) стовпа – результат відображення сонячного світла дрібними крижаними кристалами, що утворюються в атмосфері.

Зазначимо, що таке явище не рідкість. Наприклад, у США фотограф зробив дивовижний знімок сонячного стовпа, який схожий на віяло або келих.

Також у небі над Запоріжжям спостерігалося гарне атмосферне явище – сонячний стовп. Такий самий феномен спостерігали українці в Одеській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики показали на відео унікальне явище в атмосфері Землі.