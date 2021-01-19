В небе над Запорожьем появились 'световые столбы'. Фото явления

В небе над Запорожьем наблюдалось красивое атмосферное явление – солнечный, или же световой, столб.

Снимки в Facebook опубликовал местный фотограф Алексей Толмачев. Он пояснил, что такое природное явление происходит благодаря формированию кристаллов льда в атмосфере, что отражают солнечный свет.

Добавим, что световой столб – это оптический эффект, что представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся от Солнца во время его заката или восхода. Также такое явление может наблюдаться ночью от Луны, ярких планет или от наземных источников света.

Отметим, что такое природное явление довольно распространенное во всем мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области на горе Поп Иван фотограф зафиксировал редкое оптическое явление – брокенского призрака.