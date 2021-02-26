Фотограф в США заснял удивительное природное явление

В США сделали удивительный снимок солнечного столба, который похож на веер или бокал.

Снимок сделал фотограф Майк Кохеа из города Провиденс, штат Род-Айленд, США, передает NASA.

Отмечается, что солнечные столбы, идущие вверх, сами по себе редки, и, как известно, вызваны солнечным светом, отражающимся от "шестиугольных ледяных дисков, падающих через атмосферу Земли".

Однако данный феномен интересен тем, что солнечный столб соединяется вверху с касательной дугой. Эксперты предположили, что такой солнечный столб был создан сложным и необычным способом из "падающих ледяных труб".

Напомним, что в небе над Запорожьем наблюдалось красивое атмосферное явление – солнечный столб.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики показали на видео уникальное явление в атмосфере Земли.