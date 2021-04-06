Блогер засняла небесное явление, которое не смогла объяснить. Видео

Алексей Титофф Технологии 02:15, 7.04.2021

TikTok-блогер Кристина Санта засняла в небе удивительное явление, которое не смогла объяснить.

Видео с феноменом она опубликовала на своей странице в соцсети. Подписчики предлагали различные версии случившегося: от вторжения пришельцев до схождения ангелов с небес.

Однако, как отметил, один из пользователей сети, девушка стала свидетелем светового (или солнечного) столба – результат отражения солнечного света мельчайшими ледяными кристаллами, образующимися в атмосфере.

Отметим, что такое явление не редкость. Например, в США фотограф сделал удивительный снимок солнечного столба, который похож на веер или бокал.

Также в небе над Запорожьем наблюдалось красивое атмосферное явление – солнечный столб. Такой же феномен наблюдали украинцы в Одесской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики показали на видео уникальное явление в атмосфере Земли.

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