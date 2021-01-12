Українка Костюк прикро програла росіянці у півфіналі турніру WTA в Абу-Дабі

Українка Марта Костюк (№99 у рейтингу) зазнала прикрої поразки в півфіналі турніру серії WTA Premier в Абу-Дабі в матчі проти росіянки Вероніки Кудерметової (№46) з рахунком 0:2 (6:7 (8:10), 4:6).

Спортсменки подарували вболівальникам неймовірне видовище в першому сеті. Спочатку наша співвітчизниця вела 3:1, потім програла чотири гейми поспіль, але все ж знайшла в собі сили вирівняти становище та довести справу до тай-брейка. На ньому тенісистки продовжили гойдалки, по черзі захоплюючи лідерство, але удача все-таки усміхнулася Кудерметовій.

Друга партія почалася з того, що росіянка повела 3:0 за геймами, але Костюк знову зуміла зібратися і продовжила по-справжньому боротися за перемогу в сеті. Вона відіграла кілька матчболів суперниці і була близькою до того, щоб зрівняти рахунок, але віддала свою подачу, поступаючись 4:5.

Статистика очок у матчі Костюк - Кудерметова WTA

Статистика подач у матчі Костюк - Кудерметова WTA

У фіналі Кудерметова, яка в чвертьфіналі здолала найкращу тенісистку України Еліну Світоліну (№5), зустрінеться з представницею Білорусі Аріною Соболенко (№10).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Костюк у попередньому раунді зробила неймовірний камбек у матчі з іспанкою Сарою Соррібес-Тормо (№66).