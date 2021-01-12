Украинка Костюк обидно проиграла россиянке в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби

Михаил Морозов Теннис 13:36, 12.01.2021 Обновлено: 13:52, 12.01.2021

Украинка Марта Костюк (№99 в рейтинге) потерпела обидное поражение в полуфинале турнира серии WTA Premier в Абу-Даби в матче против россиянки Вероники Кудерметовой (№46) со счетом 0:2 (6:7 (8:10), 4:6).

Спортсменки подарили болельщикам невероятное зрелище в первом сете. Сначала наша соотечественница вела 3:1, затем проиграла четыре гейма подряд, но все же нашла в себе силы выровнять положение и довести дело до тай-брейка. На нем теннисистки продолжили качели, поочередно захватывая лидерство, но удача все же улыбнулась Кудерметовой.

Вторая партия началась с того, что россиянка повела 3:0 по геймам, но Костюк снова сумела собраться и продолжила по-настоящему бороться за победу в сете. Она отыграла несколько матч-боллов соперницы и была близка к тому, чтобы сравнять счет, но уступила на своей подаче при 4:5.

Статистика очков в матче Костюк - Кудерметова
WTA
Статистика подач в матче Костюк - Кудерметова
WTA

В финале Кудерметова, которая в четвертьфинале одолела лучшую теннисистку Украины Элину Свитолину (№5), встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко (№10).

Как сообщал OBOZREVATEL, Костюк в предыдущем раунде совершила невероятный камбэк в матче с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (№66).

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