Українець Стаховський зробив камбек і вперше з 2016 року вийшов на Australian Open

Найкращий тенісист України Сергій Стаховський (№201 в рейтингу) здобув перемогу над австралійцем Дейном Свіні (№794) з рахунком 2:1 (2:6, 6:3, 6:1) і вперше з 2016 року вийшов в основну сітку Australian Open.

Наш співвітчизник невдало розпочав поєдинок, віддавши супернику дві подачі, що й призвело до поразки в першому сеті. У другому вже Стаховський зумів скористатися помилкою Свіні та зрівняти рахунок за партіями.

У вирішальному сеті українець зробив брейк уже на першій подачі суперника, після чого австралійський тенісист відверто "поплив" і ще двічі поступився Сергію на своїй подачі. Стаховський виграв більше очок за рахунок подач та ударів на виліт (в обох випадках 6 проти 3), припустився менше невимушених і подвійних помилок (в обох випадках 3 проти 10).

Відзначимо, що він став єдиним українцем, якому вдалося пробитися в основну сітку Відкритого чемпіонату Австралії через кваліфікацію. Раніше на цій стадії вилетіли Ілля Марченко, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька та Дар'я Снігур.

Нагадаємо, що в 2021 році Australian Open пройде з 8 до 21 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у півфіналі відбору на турнір Стаховський відігрався з рахунку 1:5.