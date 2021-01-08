Світоліна виграла перший матч у 2021 році і тепер зустрінеться з росіянкою. Відео

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№5 у рейтингу WTA) обіграла американку Джесіку Пегулу (№62) в першому матчі 2021 року з рахунком 2:0 (6:3, 6:4) і вийшла до другого раунду турніру WTA в Абу-Дабі.

Для перемоги нашій співвітчизниці знадобилося трохи менше, ніж півтори години. Вона не віддала суперниці жодної подачі, а сама реалізувала три брейк-поїнти з чотирьох, що й забезпечило їй вихід у наступний раунд.

Світоліна поступилася Пегулі за кількістю подач на виліт (2 проти 3) та кількістю подвійних помилок (4 проти 2), але перевершила її у відсотку виграних перших і других подач (73% проти 68,4% і 57,6% проти 45%) .

У наступному раунді Еліна зустрінеться з росіянкою Вірою Звонарьовою, яка зараз посідає 40-е місце в світовому рейтингу. Тенісистка з РФ в першому матчі на турнірі обіграла 201-у ракетку світу француженку Амандин Есс.

Що стосується інших представниць України, то Марта Костюк здобула перемогу над Луцією Градецькою (6:2, 6:4), а Катерина Бондаренко була сильнішою за китаянку Ван Яфань (6:3, 3:6, 7:5).

Як повідомляв OBOZREVATEL, другу тенісистку нашої країни Даяну Ястремську спіймали на допінгу. Вона заявила, що шокована цією новиною і буде робити все, щоб очистити своє ім'я.