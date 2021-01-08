Свитолина выиграла первый матч в 2021 году и теперь встретится с россиянкой. Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 в рейтинге WTA) обыграла американку Джессику Пегулу (№62) в первом матче 2021 года со счетом 2:0 (6:3, 6:4) и вышла во второй раунд турнира WTA в Абу-Даби.

Для победы нашей соотечественнице понадобилось чуть менее полутора часов. Она не отдала сопернице ни одной подачи и сама реализовала три брейк-поинта из четырех, что и обеспечило ей выход в следующий раунд.

Свитолина уступила Пегуле по количеству подач на вылет (2 против 3) и количеству двойных ошибок (4 против 2), но превзошла ее в проценте выигранных первых и вторых подач (73% против 68,4% и 57,6% против 45%).

В следующем раунде Элина встретится с россиянкой Верой Звонаревой, которая сейчас занимает 40-е место в мировом рейтинге. Теннисистка из РФ в первом матче на турнире обыграла 201-ю ракетку мира француженку Амандин Эсс.

Что касается других представительниц Украины, то Марта Костюк добыла победу над Луцией Градецкой (6:2, 6:4), а Катерина Бондаренко была сильнее китаянки Ван Яфань (6:3, 3:6, 7:5).

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