Владу РФ звинуватили у "приховуванні приховування" допінгової схеми Росії

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) опублікував повний текст рішення щодо допінгового скандалу з Росією, звинувативши владу РФ у тому, що її відомства брали участь у "приховуванні приховування" допінгової схеми країни.

Згідно з інформацією, вказаною в документі, отримавши можливість визнати свою провину та передати дані Московської лабораторії Всесвітній антидопінговій організації (WADA), державні органи, зокрема Міністерство спорту і Слідчий комітет РФ, вирішили використовувати її як шанс частково або повністю піти від відповідальності. Вони не прояснили ситуацію, а, навпаки, спробували "приховати приховування", зайнявшись маніпуляцією та вилученням даних.

У тексті рішення CAS відзначається, що цим вчинком Росія найбільш цинічним чином нашкодила боротьбі з вживанням допінгу в усьому світі. Тепер ніхто не зможе дізнатися імена тих, хто винен у шахрайстві і має бути покараний, і тих, хто ніколи не приймав заборонені препарати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня 2020 року CAS відсторонив Росію від усіх великих міжнародних змагань, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу, на два роки. Спортсмени з РФ не зможуть виступати під національним прапором, а на аренах не звучатиме російський гімн.

Суд у Лозанні скоротив термін покарання, який спочатку становив чотири роки.