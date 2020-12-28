Українку Білодід визнали найкращою дзюдоїсткою 2019-2020 років

Михайло Морозов Інші види спорту 15:27, 28.12.2020 Оновлено: 15:43, 28.12.2020

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) назвала найкращих спортсменів 2019-2020 років, відзначивши досягнення українки Дар'ї Білодід.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, наша співвітчизниця стала найкращою дзюдоїсткою світу останніх двох років.

Нагадаємо, що в 2019-му Білодід стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії цього виду спорту, завоювала "золото" на Європейських іграх-2019, які пройшли в Мінську, і турнірі Grand Slam в Абу-Дабі. Також на її рахунку "срібло" на Гран-прі Тбілісі.

Дарина Білодід з медаллю

У лютому 2020-го Дар'я стала переможницею змагань серії Grand Slam у Парижі, в фіналі здолавши чемпіонку світу до 21 року японку Вакану Кога. У жовтні Білодід уперше в кар'єрі прийняла рішення змінити вагову категорію. На черговому етапі Grand Slam, який пройшов у Будапешті, вона виступала у вазі до 52 кг, а не до 48 кг, і посіла третє місце, поступившись румунці Андреа Кіцу.

Дарина Білодід виконала прийом

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019-му наша титулована дзюдоїстка увійшла до списку 15 найкращих спортсменок року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS).

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

Із січня сфера послуг переходить на українську мову, на незгодних чекають великі штрафи: у чому суть нових правил

Зірка "Друзів" у новому фільмі "Смерть 2020-му" заявила про неіснування України. Відео

У "ДНР" люди живуть тиждень без води, але бояться потрапити "на підвал" після скарг "владі"

У Харкові хворого дідуся намагалися силоміць "викинути" з маршрутки. Відео

В Україні підвищили тариф на електроенергію майже в 2 рази, але й це не межа: скільки платитимемо