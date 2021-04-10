Україна в Москві виграла десяте "золото" чемпіонату Європи з важкої атлетики

Збірна України з важкої атлетики завоювала 9-е і 10-е "золото" на чемпіонаті Європи, який в ці дні вiдбувається в Москві.

У суботу, 10 квітня, 30-річний уродженець Скадовська Дмитро Чумак переміг у категорії до 109 кг, ставши найкращим в поштовху (226 кг) і в сумі двоборства (407 кг).

На руку українцю зіграв сенсаційний сход головного фаворита – Симона Мартиросяна з Вірменії, який в трьох спробах не зміг у поштовху взяти 227 кг.

За регламентом європейської першості медалі вручаються не тільки за абсолютну перемогу в двоєборстві, але і за кожен вид програми.

На момент написання новини у України всього 14 медалей: 10 золотих і 4 бронзових. З них великих медалей п'ять – 4 "золота" та 1 "бронза".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Аліна Марущак завоювала "золото" у ваговій категорії до 81 кг.

"Золоту" медаль у ваговій категорії до 55 кг виграла Каміла Конотоп, а в ваговій категорії до 76 кг – Ірина Деха.