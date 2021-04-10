У Москві пролунав гімн України: відео церемонії нагородження на чемпіонаті Європи з важкої атлетики
Хмельничанка Аліна Марущак виграла чемпіонат Європи з важкої атлетики, який проходить у Москві.
24-річна Марущак завоювала "золото" у ваговій категорії до 81 кг, показавши найкращий результат у ривку (109 кг).
Марущак могла завоювати "золото" у поштовху, але не взяла вагу 131 кг. Із показником у 127 кг українка здобула бронзову нагороду.
За сумою двоборства Аліна з перевагою в 5 кг випередила французьку атлетку Жоель Найо-Кечанке.
На честь нашої співвітчизниці найголовніша мелодія нашої країни пролунала в Палаці художньої гімнастики Ірини Вінер-Усманової в столиці Росії.
Станом на момент написання новини в активі України 12 медалей європейської першості: 8 золотих і 4 бронзові.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "золото" у ваговій категорії до 55 кг виграла Камiла Конотоп, а у ваговій категорії до 76 кг – Ірина Деха.