У Москві пролунав гімн України: відео церемонії нагородження на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Хмельничанка Аліна Марущак виграла чемпіонат Європи з важкої атлетики, який проходить у Москві.

24-річна Марущак завоювала "золото" у ваговій категорії до 81 кг, показавши найкращий результат у ривку (109 кг).

Марущак могла завоювати "золото" у поштовху, але не взяла вагу 131 кг. Із показником у 127 кг українка здобула бронзову нагороду.

За сумою двоборства Аліна з перевагою в 5 кг випередила французьку атлетку Жоель Найо-Кечанке.

На честь нашої співвітчизниці найголовніша мелодія нашої країни пролунала в Палаці художньої гімнастики Ірини Вінер-Усманової в столиці Росії.

Станом на момент написання новини в активі України 12 медалей європейської першості: 8 золотих і 4 бронзові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "золото" у ваговій категорії до 55 кг виграла Камiла Конотоп, а у ваговій категорії до 76 кг – Ірина Деха.