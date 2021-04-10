Чумак про перемогу на ЧЄ в Росії: вчора приснився сон прекрасний – Москва згоріла вся цiлком
Прославлений український важкоатлет Дмитро Чумак відреагував на свою перемогу на чемпіонаті Європи цитатою з пісні "Москва" відомої групи "Ленінград".
Континентальна першість вiдбулася в столиці Росії, на що і закцентував увагу Чумак, розмістивши уривок тексту у себе в Instagram.
Публікується мовою оригіналу:
"Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил – все сгорели, все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели горели ох*енно так", – продекламував Чумак фронтмена "Ленінграда" Сергія Шнурова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 30-річний уродженець Скадовська Дмитро Чумак на чемпіонаті Європи з важкої атлетики переміг в категорії до 109 кг, ставши найкращим в поштовху (226 кг) і в сумі двоборства (407 кг).
До цього українка Аліна Марущак завоювала "золото" у ваговій категорії до 81 кг.
"Золоту" медаль у ваговій категорії до 55 кг виграла Каміла Конотоп, а в ваговій категорії до 76 кг – Ірина Деха.