Чумак о победе на ЧЕ в России: вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком

Прославленный украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак отреагировал на свою победу на чемпионате Европы цитатой из песни "Москва" известной группы "Ленинград".

Дмитрий Чумак Instagram Дмитрия Чумака

Континентальное первенство прошло в столице России, на что и сакцентировал внимание Чумак, разместив отрывок текста у себя в Instagram.

Публикуется на языке оригинала

"Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной, и тлеет бывший Избирком.

Никто не выжил – все сгорели, все Pussy, Путин и Собчак,

И у стены кремлевской ели горели ох*енно так", – продекламировал Чумак фронтмена "Ленинграда" Сергея Шнурова.

Пост с цитатой Instagram Дмитрия Чумака

Как сообщал OBOZREVATEL, 30-летний уроженец Скадовска Дмитрий Чумак на чемпионате Европы по тяжелой атлетике победил в категории до 109 кг, став лучшим в толчке (226 кг) и в сумме двоеборья (407 кг).

До этого украинка Алина Марущак завоевала "золото" в весовой категории до 81 кг.

"Золотую" медаль в весовой категории до 55 кг выиграла Камила Конотоп, а в весовой категории до 76 кг – Ирина Деха.