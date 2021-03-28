Повєткіна брутально нокаутували в чемпіонському бою: спортивні підсумки 27 березня
Повєткін важким нокаутом програв Вайту в бою-реванші, а віцечемпіонка Росії з модельною зовнішністю відмовилася виступати за РФ і змінить громадянство.
Крім того, "Динамо" Київ розгромило улюблений клуб Луческу, а екснаречену Кличка Гайден Панеттьєрі сфотографували з новим коханим.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 27 березня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі результати:
Повєткін важким нокаутом програв Вайту в бою-реванші
Віцечемпіонка Росії з модельною зовнішністю відмовилася виступати за РФ і змінить громадянство
"Динамо" Київ розгромило улюблений клуб Луческу. Відео
Екснаречену Кличка Гайден Панеттьєрі сфотографували з новим коханим. Фотофакт
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