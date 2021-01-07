Головний тренер збірної Росії пояснив провал на МЧС з хокею

Головний тренер молодіжної збірної Росії з хокею Ігор Ларіонов вважає, що головною причиною розгромної поразки від команди Фінляндії стала слабка реалізація моментів.

За словами наставника, його підопічні повинні були легко обіграти суперника, але атака несподівано забуксувала.

"У матчі з фінами у команди була купа моментів за рахунку 1:0. Можна посилатися на втому тощо, але хлопці відпрацювали, вони грали на хорошому рівні", – зазначив наставник в інтерв'ю агентству "Р-спорт".

Ще однією причиною невдалого виступу Ларіонов назвав зростання рівня суперників.

"Хокей прогресує, він став більш конкурентоспроможним. Ми повинні не ганятися за шайбою, а контролювати її", – підсумував наставник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на молодіжному чемпіонаті світу (МЧС) з хокею збірна Росії залишилася без медалей. У півфіналі РФ була розгромлена Канадою (0:5), а в матчі за "бронзу" поступилася Фінляндії (1:4).

Переможцем мундіалю стала команда США. Американці у вирішальній сутичці здолали однолітків з Канади (2:0).