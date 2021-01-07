Главный тренер сборной России объяснил провал на МЧМ по хоккею

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов считает, что главной причиной разгромного поражения от команды Финляндии стала слабая реализация моментов.

По словам наставника, его подопечные должны были легко обыграть соперника, но атака неожиданно забуксовала.

"В матче с финнами у команды была масса моментов при счете 1:0. Можно ссылаться на усталость и так далее, но ребята отработали, они пахали на хорошем уровне", – отметил наставник в интервью агентству "Р-спорт".

Еще одной причиной неудачного выступления Ларионов назвал рост уровня соперников.

"Хоккей прогрессирует, он стал более конкурентоспособным. Мы должны не гоняться за шайбой, а контролировать ее", –подытожил наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, на молодежном чемпионате мира (МЧМ) по хоккею сборная России осталась без медалей. В полуфинале РФ была разгромлена Канадой (0:5), а в матче за "бронзу" уступила Финляндии (1:4).

Победителем мундиаля стала команда США. Американцы в решающей схватке одолели сверстников из Канады (2:0).