Де дивитися Гран-прі Бахрейну: розклад трансляцій Формули-1
У чемпіонаті світу з автогонок у класі Форумла-1 27-28 березня відбудеться перший етап сезону-2021.
Стартову гонку прийме Міжнародний аеродром Бахрейну в пустелі Сахір. Спортсмени проїдуть 57 кіл по 5,4 км довжиною кожен. Після вільних заїздів гонщики в суботу традиційно поборються за місця на стартовій решітці, а на наступний день розіграють перші призові місця нового сезону.
Побачити Гран-прі Бахрейну в Україні можна буде побачити на телеканалі Setanta Sports. Крім того, пряму трансляцію проведе російський мовник "Матч ТВ". Вашій увазі повний розклад етапу.
Гран-прі Бахрейну
27 березня (субота)
17:00. Кваліфікація
28 березня (неділя)
18:00. Гонка
Нагадаємо, перемогу у минулому сезоні Формули-1 завоював британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.
Як повідомляв OBOZREVATEL, чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель виставив на продаж вісім автомобілів зі своєї колекції.