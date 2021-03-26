Де дивитися Гран-прі Бахрейну: розклад трансляцій Формули-1

У чемпіонаті світу з автогонок у класі Форумла-1 27-28 березня відбудеться перший етап сезону-2021.

Стартову гонку прийме Міжнародний аеродром Бахрейну в пустелі Сахір. Спортсмени проїдуть 57 кіл по 5,4 км довжиною кожен. Після вільних заїздів гонщики в суботу традиційно поборються за місця на стартовій решітці, а на наступний день розіграють перші призові місця нового сезону.

Побачити Гран-прі Бахрейну в Україні можна буде побачити на телеканалі Setanta Sports. Крім того, пряму трансляцію проведе російський мовник "Матч ТВ". Вашій увазі повний розклад етапу.

Гран-прі Бахрейну

27 березня (субота)

17:00. Кваліфікація

28 березня (неділя)

18:00. Гонка

Нагадаємо, перемогу у минулому сезоні Формули-1 завоював британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель виставив на продаж вісім автомобілів зі своєї колекції.