Где смотреть Гран-при Бахрейна: расписание трансляций Формулы-1

В чемпионате мира по автогонкам в классе Форумла-1 27-28 марта состоится первый этап сезона-2021.

Стартовую гонку примет Международный аэродром Бахрейна в пустыне Сахир. Спортсмены проедут 57 кругов по 5,4 км протяженностью каждый. После свободных заездов гонщики в субботу традиционно поборются за места на стартовой решетке, а на следующий день разыграют первые призовые места нового сезона.

Увидеть Гран-при Бахрейна в Украине можно будет увидеть на телеканале Setanta Sports. Кроме того, прямую трансляцию проведет российский вещатель "Матч ТВ". Вашему вниманию полное расписание этапа.

Гран-при Бахрейна

27 марта (суббота)

17:00. Квалификация

28 марта (воскресенье)

18:00. Гонка

Напомним, победу в прошлом сезоне Формулы-1 завоевал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Как сообщал OBOZREVATEL, четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель выставил на продажу восемь автомобилей из своей коллекции.