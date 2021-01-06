Знаменитий італійський футболіст втратив селезінку й потрапив у реанімацію після важкої ДТП

Віцечемпіон Європи 2012 року з футболу в складі збірної Італії Морган Де Санктіс перебуває у важкому стані в шпиталі після дорожньо-транспортної пригоди в Римі, повідомляє ilmessaggero.it.

Колишній голкіпер "Ювентуса" та "Монако", який обiймає нині посаду директора "Роми", за кермом спортивного автомобіля Hyundai близько опівночі не впорався з керуванням та перекинувся.

Знаменитого в минулому футболіста терміново госпіталізували з внутрішньочеревною кровотечею. У лікарні Санктіс переніс операцію з видалення селезінки. До того ж у нього були діагностовані множиннi переломи ребер і спини.

За повідомленням преси, наразi життю колишнього голкіпера нічого не загрожує. Він уже при свідомості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 січня чемпіон України 2018 року з шосейно-кільцевих мотоперегонів Олександр Георгiца потрапив у серйозну аварію в Києві.